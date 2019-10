Remco Evenepoel a retrouvé les terrains de Neerpede l'espace d'un après-midi

Remco Evenepoel a débarqué à Neerpede sur les terrains du Sporting d’Anderlecht mercredi après-midi. Un endroit qu’il connaît bien pour y avoir passé de nombreuses heures lorsqu’il évoluait pour les équipes de jeunes du club bruxellois. Avant de devenir un prodige des deux roues, l’as de l’équipe Deceuninck Quick-Step était un talent du ballon rond et était notamment capitaine de toutes les catégories d’âge jusqu’au U17.

Evenepoel – qui s’est tourné vers le cyclisme car "le plaisir du football a soudain disparu" – a rencontré les équipes U14 et U15 anderlechtoises pour leur donner de précieux conseils. "En tant que footballeur et, désormais, en tant que coureur, j’ai déjà pris beaucoup de plaisir à gagner. Tu es glorifié, tout le monde te trouve soudain le meilleur. Mais le plus important, c’est de perdre ! C’est d’une défaite dont on tire toujours les meilleures leçons. C’est à ce moment qu’on apprend ce que c’est de gagner", a-t-il notamment raconté aux enfants, rapporte le RSCA dans un communiqué.

Le cycliste de 19 ans a profité de son passage à Neerpede pour saluer son ancien équipier et ami Yari Verschaeren, désormais valeur sûre de l’équipe première. Le footballeur mauve a d’ailleurs offert un maillot du Sporting floqué du n°1 et du nom d’Evenepoel.