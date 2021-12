Refaelov, de Lior en barre pour Anderlecht

Lior Refaelov après un but avec Anderlecht. © Tous droits réservés

L’occasion est donc belle pour Refaelov de retrouver une place au soleil, au centre de l’échiquier de Vincent Kompany. Parce que oui, c’est sans surprise lui qui est titularisé face à Charleroi pour pallier l’absence de Raman.

Et très vite, on comprend pourquoi. Parce que même si les Mauves patinent, Refaelov, lui, reprend confiance. Sa vitesse d’exécution, son intelligence de jeu et sa vista font mal aux Zèbres. Sa frappe puissante sur la transversale résonne, elle, comme un premier coup de semonce dans l’esprit carolo. Quelques minutes plus tard, c’est lui qui délivre finalement les Mauves d’une frappe tendue et limpide dont il a le secret. Et si Anderlecht s’imposera finalement 1-3 en terres zébrées, ce match actera la renaissance du meneur de jeu bruxellois qu’on avait peut-être enterré trop tôt.