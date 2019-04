Quel Anderlechtois aurait-il sa place à Genk ?

Rien ne va plus pour Anderlecht. Pour leur entrée en matière en PO1, le RSCA a sombré ce samedi face à Genk. Maehle, Ito et Paintsil ont fixé le marquoir de la Cristal Arena à 3-0. Les Limbourgeois n’ont fait qu’une bouchée des Mauves et assument leur rôle de leader de Pro League. Le Sporting est déjà distancé dans la course au titre et pointe désormais à 9 unités de son adversaire du week-end.

Ce lundi, dans l’émission foot de la RTBF "La Tribune", nos consultants sont revenus sur la débâcle du Sporting et la pauvreté qualitative de l’effectif. Autour de la table, le débat était le suivant : "quel(s) Anderlechtois apporterai(ent) un plus à Genk ?"

L’honneur était à Thierry Luthers qui s’est lancé en premier sur la question. "J’en vois deux, Thomas Didillon et Yannick Bolasie. Vukovic n’est pas un super gardien et Bolasie je le mets sur un flanc, c’est un très bon joueur. Quand N’dongala est titulaire, je le mettrais à droite."

Réponse claire et similaire pour Philippe Albert. " Je n’en vois qu’un seul c’est Bolasie à la place d’Ito ", répond simplement l’ancien défenseur des Diables. Nordin Jbari enchaîne et explique ses choix : " J’en ai deux, Didillon et Kums. Sander Berge est de retour et j’apprécie un peu moins Heynen. Kums peut être complémentaire avec Berge à la récupération du ballon. Kums joue au ballon tout comme Genk qui va vers l’avant ", argumente le consultant.

Rodrigo Beenkens était quant à lui d’humeur taquine. "Je mets Friemann, Lozano, Vercauteren, Vandenbergh et Peruzovic ", plaisante le journaliste en citant les anciennes gloires mauves, avant de renchérir sur une autre question : " Qui dans cette équipe mérite de jouer pour Anderlecht ? Je choisirais Yari Verschaeren à tous les coups à la place de Heynen. Je préfère légèrement Didillon à Vukovic, mais je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’une réelle plus-value. Et je suis d’accord avec mes confrères sur Bolasie mais à la place de qui ? Malheureusement je ne vois que Verschaeren ", conclut-il.

Anderlecht à l’occasion de se relancer ce jeudi mais la tâche sera loin d'être aisée. Le Sporting affrontera Bruges, deuxième du championnat et en pleine forme. Les Brugeois ont réalisé une solide performance et se sont imposés 3-0 face à La Gantoise ce dimanche. En cas de victoire, Anderlecht se rapprocherait alors à deux points du club de la Venise du Nord. Si défaite il y a, les Mauves pourraient alors pratiquement faire leurs adieux au titre.