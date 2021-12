Après une large victoire sur la pelouse du Beerschot, Anderlecht boucle l’année 2021 d’une bien belle manière. Le coach, Vincent Kompany, dresse un bref bilan de la rencontre. "Tous les matches de Pro League cette année ont été difficiles. Il y avait deux choses importantes pour nous : compléter les tâches et montrer une bonne attitude. Après, le résultat a suivi. La physionomie du match a également aidé".

L’ancien capitaine des Diables enchaînait le même onze de base pour la sixième fois consécutive. "Je reste concentré sur mon objectif d’avoir une vingtaine de joueurs capables de se remplacer les uns les autres. A partir du moment où les joueurs connaissent leurs responsabilités pour chaque phase de jeu, on peut mettre un profil ou l’autre. Même si on a toujours l’habitude à Anderlecht de chercher les joueurs techniques, les artistes, ça me rend encore plus fier de voir ces joueurs capables de travailler pour l’équipe".

Auteur d’un doublé et désigné homme du match, Yari Verschaeren revient en forme. De quoi satisfaire son entraîneur, même s’il préfère souligner le travail du collectif. "Yari s’est récompensé lui-même. Nos goals se passent en une ou deux touches, l’équipe amène le ballon dans la bonne zone. Il a juste à être au bon endroit mais sa prestation est complète même si je ne regarde pas que lui. Le travail physique de Lior Refaelov est impressionnant pour son âge ou encore la progression de Joshua Zirkzee".

La trêve arrive-t-elle au mauvais moment pour des Mauves en pleine forme ? L’ancien défenseur tempère. "L’Anderlecht d’aujourd’hui doit juste rester humble. On a encore un travail énorme à faire. On a manqué de chance en début de saison avec le nombre de matches qu’on aurait dû gagner, ce qui fait qu’aujourd’hui on est à la chasse. Nos derniers résultats n’ont rien à voir avec la chance, c’est le travail. Je veux voir la même chose dès le premier jour de l’année prochaine".

A quelques jours du début du mercato hivernal, le T1 bruxellois est serein. "Je veux garder mes meilleurs joueurs. Ce qui est positif, c’est que ce n’est pas un sujet longuement abordé en interne. On prépare le match contre le Standard".