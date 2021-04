Après la démonstration anderlechtoise face à l'Antwerp, l'heure était évidemment à la joie côté mauve. Celle d'avoir dominé un adversaire direct dans tous les compartiments du jeu d'une part. Celle d'avoir retrouvé une place au chaud dans le Top 4 à deux matches, seulement, de la fin de la phase régulière.

"C'est une fameuse victoire. On a cru en nous. Il va falloir savourer mais déjà se concentrer sur le prochain match. Aujourd'hui, on a vu une équipe anderlechtoise complète, qui jouait au ballon. On a mis tous les ingrédients possibles. Avec nos jeunes joueurs, on a fait la différence. On a fait le boulot" explique Albert Sambi Lokonga, capitaine fier de ses troupes, au micro d'Eleven.

Autre acteur clé de cette grosse prestation bruxelloise, Anouar Ait El Hadj auteur d'un but superbe en fin de match. Une frappe, sortie de nulle part, dont il avait déjà parlé...au déjeuner ce midi : "Avant de manger, j'avais évoqué cette action-là. J'avais dit aux autres que dès qu'un défenseur allait venir vers moi, j'allais tenter cette frappe et je l'ai fait. Ce que j'ai promis a été fait" sourit-il.

"Ce n'est pas toujours la taille qui compte mais ce qu'il y a dans le coeur"

Avant de renchérir et d'emboîter le pas à son capitaine : "On a montré une grosse mentalité. On a été très bons avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'intensité. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs matches de la saison face à une très bonne équipe. On a montré que l'âge ne faisait pas tout. On a montré un grand coeur aujourd'hui. C'est ce que Vincent Kompany nous a dit dans le vestiaire, ce n'est pas toujours la taille qui compte, c'est ce qu'il y a dans le coeur."

Grâce à ces trois points, Anderlecht dépasse donc Ostende pour se retrouver à la 4e place, synonyme de play-offs 1. Il reste désormais deux matches, face au Club de Bruges et à Saint-Trond pour confirmer cette belle prestation entrevue face à l'Antwerp.