On connaissait le duo d’attaque flamboyant de l’Union Saint-Gilloise Dante Vanzeir – Deniz Undav, c’est à présent un autre binôme qui terrorise les défenses de Pro League. Et ce duo nous provient du Sporting d’Anderlecht ! Avec un total de 7 buts et 4 assists lors des neuf dernières rencontres, la connexion Christian Kouamé (5 buts) – Joshua Zirkzee (2 buts et 4 passes décisives) fait des ravages. Un duo qui devra néanmoins se séparer dans les prochaines semaines, Kouamé ayant été retenu par le sélectionneur de la Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

Pour la neuvième fois consécutive, Vincent Kompany alignait d’emblée Kouamé et Zirkzee en pointe de l’attaque face à Courtrai ce jeudi soir. Et une fois de plus, le duo s’est montré décisif. Double buteur et servi par le Néerlandais sur le premier but, Kouamé a propulsé le Sporting en demi-finales de la Coupe de Belgique (3-0). Ce n'est pas un hasard si Anderlecht se porte mieux ces dernières semaines. Depuis que ces deux joueurs sont titularisés côte à côte, les Mauves enchaînent les bonnes performances (5 victoires, 3 partages et 1 défaite toutes compétitions confondues) : "C’est en jouant ensemble que les automatismes se créent. Mais avec Raman c’est pareil, on se cherche tout le temps", a déclaré l’Ivoirien en sortie de victoire au micro de notre journaliste Manuel Jous.

C’est le vrai Christian Kouamé à présent

Plus discret à son arrivée, l’attaquant ivoirien est désormais en pleine possession de ses moyens : "Au début je n’étais pas à 100%. Maintenant je me sens bien. Je retrouve les sensations que j’avais avant ma blessure au genou. C’est le vrai Christian Kouamé à présent. J’arrive à partir plus en profondeur, je joue mieux et ça me donne plus de confiance".

L’entraîneur anderlechtois Vincent Kompany devra donc trouver une solution pour remédier à l’absence de Kouamé, qui disputera un dernier match avec les Mauves (au Beerschot) avant de rejoindre sa sélection. Un petit pépin qui ne semble pas tracasser l’ex-capitaine des Diables Rouges : "Je suis content pour lui, il va représenter son pays et également nos couleurs. On va devoir faire sans lui mais je suis confiant car on a plus que onze joueurs dans le noyau. La CAN a besoin des meilleurs joueurs pour montrer à tous la qualité qu’il y a sur le continent africain".