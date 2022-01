Pro League : Anderlecht – Standard, un Clasico plus déséquilibré que jamais ? (direct audio et commenté 18h30)

Alors que le Covid infiltre patiemment un à un les rangs des équipes de Pro League, deux clubs résistent à l’envahisseur : Anderlecht et le Standard. Meilleurs ennemis historiques, Bruxellois et Liégeois se retrouvent ce dimanche pour un Clasico… on ne peut plus déséquilibré.

D’un côté, Anderlecht, en pleine bourre, qui grimpe un à un les échelons du classement, se retrouvant à une 3e place presque inespérée il y a quelques semaines. Invaincus depuis début novembre, les Mauves restent sur 7 matches sans défaite et sur un excellent bilan de 16 points sur 18. Revigorés grâce un orchestre collectif qui se met (enfin) à jouer ensemble, les hommes de Kompany se mettent subitement à rêver grand, eux qui sont fermement accrochés à leur place en PO1.