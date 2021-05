Pro League : Anderlecht renforce son staff en vue de la saison prochaine

Anderlecht - Genk : le résumé (1-2) - Pro League - PO1 - 15/05/2021 Anderlecht et Genk devaient gagner et c’est finalement Genk qui repart avec les trois points grâce à sa victoire 1-2. Pourtant, ce ne fut pas facile. Il a fallu un but inscrit en fin de rencontre par Dessers pour que Genk remporte la rencontre et maintienne le suspense en championnat. Du côté des Mauves, cette défaite signifie la fin des illusions pour la 2e place et une première défaite dans ces PO1 après avoir signé trois partages.