Pro League : Anderlecht - Beerschot, les Mauves face à la lanterne rouge (direct commenté et audio 16h)

Quelques jours après son partage difficile sur le synthétique de Saint-Trond (2-2), Anderlecht retrouve son public pour y affronter le Beerschot dimanche après-midi. Des Mauves qui restent sur une série de quatre partages consécutifs et ne savent pas vraiment sur quel pied danser, alternant entre les prestations de haute volée et les matches beaucoup plus ternes.

Pour ne pas laisser filer le bon wagon et s'accrocher au peloton de tête (Anderlecht n'est qu'à trois points du Top 4), les Mauves doivent absolument venir à bout de la lanterne rouge, qui n'a plus grand-chose de l'intrigant trouble-fête qu'elle était encore la saison dernière. Des Anversois qui ne comptabilisent toujours que deux points (2/33) et qui sentent tout doucement le spectre de la relégation se rapprocher. Parviendront-ils à tenir tête aux Mauves, une semaine après une frustrante défaite contre Malines ? La réponse en direct commenté et audio, dès 16 heures.