Premier but pour l'Anderlechtois Ait El-Hadj : "Pour me faire pardonner, je devais marquer"

Alors qu'Anderlecht court derrière son glorieux passé, le leitmotiv à Saint-Guidon c'est "Prime à la jeunesse". Résultat, de nombreux jeunes du cru bruxellois s'immiscent dans le onze de base du coach, Vincent Kompany, avec plus ou moins de succès. Après Jérémy Doku, parti tenter l'aventure à Rennes, Hannes Delcroix, Kilian Sardella ou Marco Kana, la dernière jeune pousse anderlechtoise lancée dans le grand bain se nomme Anouar Ait El-Hadj.

Titulaire indiscutable depuis mi-décembre, Ait El-Hadj enchaine les matches en qualité de meneur de jeu, derrière le trident offensif. Et s'il n'était, pour l'instant, pas encore parvenu à se montrer décisif, le jeune Bruxellois a ouvert son compteur buts ce dimanche face à Genk. Et de bien belle manière…

Lancé dans la surface par une louche subtile d'Albert Sambi Lokonga, Ait-El Hadj a tranquillement contrôlé avant de fusiller Vukovic d'une superbe demi-volée. Un but qui a permis aux Mauves de s'imposer la pelouse de Genk et ce alors que Ait-El Hadj avait été coupable sur le but d'ouverture des Limbourgeois (1-2).

"Cela fait plaisir, je pense que je fais du bon travail. Le but encaissé, c'est un peu de ma faute. J’ai commencé trop “facile”, j’ai mis un peu de temps à rentrer dans mon match. Après ce but, je savais que c’était de ma faute, mais je ne me suis pas mis de pression, je me suis que pour me faire excuser, je devais marquer.

Il y a a des gens qui n’arrivent pas à continuer le match après une erreur, parce que ça joue sur leur mental. Moi je me suis dit qu’il restait 80 minutes à jouer pour me racheter. Si je ne marquais pas sur cette occasion, je n'allais pas dormir de la nuit. Je dédie ce but à ma famille" conclut le jeune Bruxellois, Anouar Ait El-Hadj.