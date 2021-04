Peter Verbeke : "On sait que Bruges est au-dessus mais on veut aller chercher la 2e place"

Et Peter d’ajouter sur les ambitions d’Anderlecht dans ces PO1 : "On est Anderlecht, donc on veut toujours gagner. On sait que Bruges est au-dessus mais on veut aller chercher la 2e place. Après on est déjà focus sur les matches qui vont venir. On a réussi et je suis content de ça. On a faim pour encore faire plus."

Anderlecht s’est imposé 0-1 à Saint-Trond et s’est qualifié pour les PO1. C’est donc un ouf de soulagement pour tout le club comme l’a exprimé Peter Verbeke au micro d’Eleven. "Ce n’était pas une saison facile pour nous, notamment avec la situation budgétaire. Mais on a fait une bonne équipe et j’avais confiance en cette qualification." Et Peter d’ajouter sur les ambitions d’Anderlecht dans ces PO1 : "On est Anderlecht, donc on veut toujours gagner. On sait que Bruges est au-dessus mais on veut aller chercher la 2e place. Après on est déjà focus sur les matches qui vont venir. On a réussi et je suis content de ça. On a faim pour encore faire plus."

Si la direction est satisfaite de cette qualification, le coach aussi.

"Je me sens serein comme avant le match. J’ai de l’ambition et je suis motivé, mais sans être rêveur car on a encore du travail à faire. On est content et le groupe peut l’être mais on a déjà l’objectif fixé sur ces PO1", a expliqué Vincent Kompany sur Eleven.

Et le coach de souligner aussi le nombre de défaites de son équipe : "On n’a perdu que six fois. C’est peut-être le bon moment pour montrer ça. Gagner 0-1 ici sur une surface différente et avec la pression, je suis donc confiant pour mes joueurs. C’est le classement à la fin qui compte et il faut faire preuve de ressource mentale. Mais notre saison se reflète dans le peu de défaites qu’on a eu, même si on a dû se battre jusqu’à la dernière journée."