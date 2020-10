Peter Verbeke, directeur sportif d'Anderlecht : "Je comprends à 100% le mécontentement des supporters sur Doku"

36 heures après la fin du mercato, le soufflet et la tension sont enfin retombés. Certaines équipes se sont renforcées, d'autres ont été déplumées et il est l'heure de faire le bilan. Peter Verbeke, le directeur sportif d'Anderlecht, s'est confié à plusieurs médias concernant l'intersaison des Mauves et notamment le départ de Jérémy Doku vers Rennes.

Vivement critiquée par les supporters anderlechtois, cette opération a permis de renflouer les casses (26 millions) d'un club qui en a cruellement besoin. Et si Peter Verbeke comprend le mécontentement de ses travées, il n'en démord pas, ce transfert était "nécessaire" : "Sportivement, le départ de Doku n'est évidemment pas bon pour Anderlecht. Nous n'étions pas préparés à cela et cela ne correspond pas à ma vision sportive.

Il faut vendre un jeune joueur comme Doku à un tout autre moment. Quand il aura prouvé quelque chose à Anderlecht, gagné des prix et si sa valeur marchande est à son apogée. Cela aurait été le cas l'année prochaine après l'Euro.

Mais la situation financière du club est si mauvaise que nous sommes obligés de faire de tels transferts. Je comprends les critiques des supporters à 100%. Quand je vois dimanche dernier à Bruges des joueurs comme Rits, Vanaken, Dennis ou Diatta, ils étaient tous déjà là il y a trois ans. C'est la stabilité qui est la clé de la réussite" a-t-il conclu.

Maintenant que Jérémy Doku est parti, il faut reconstruire et trouver un nouveau vivier de talents : "C'est incroyable à quel point il y a du talent à Anderlecht. Oui, nous n'avons plus 5 joueurs comme Doku, c'est vrai. Mais les gens oublient vite. Il y a un an, tout le monde louait les qualités de Yari Verschaeren, peut-être que maintenant il aura plus d'espace pour prouver ses qualités. Et puis il reste des jeunes comme Delcroix, Sardella, Amuzu, Kana, Sambi Lokonga, il faut leur laisser du temps" conclut Verbeke.