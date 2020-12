Pascal Scimè : "En 2021, je m'attends à l'explosion et à la confirmation de Sambi Lokonga"

Anderlecht a pris trois bons points lors de la victoire contre le Beerschot et se place dans le top 4 en cette fin d’année. Un match qui a plu à l’équipe de Complètement Foot.

"C’est un cadeau", commence Joachim Mununga. "Un beau cadeau de fin d’année pour les supporters et pour les critiques faciles dont a été visé le club. Force est de constater que le projet de Kompany est en bonne voie. Il va y avoir de la joie pour les supporters d’Anderlecht qui ont eux aussi critiqué leur équipe", ajoute notre consultant.

Et Pascal Scimè de continuer : "C’est la confirmation. Après la belle prestation contre Ostende, Anderlecht récidive contre le Beerschot. Anderlecht a fait ce qu’il devait faire, gagner."

Gagner c’est bien, mais ce qu’il faut, c’est aussi de continuer sur leur lancée en 2021. Et là, il y a quelques questions.

"Je m’interroge sur le cas Percy Tau", commence Pascal. "Je pense qu’il avait amené de la folie et de la justesse dans cette équipe. Vincent Kompany a trouvé la bonne formule et en 2021, je m’attends à l’explosion et la confirmation de Sambi Lokonga. S’il peut passer un cap, Anderlecht pourra vivre de belles choses. Mais quel va être l’impact du mercato ? Anderlecht sera-t-il dire non à une grosse vente ? Avec Tau qui part et le mercato, ce sont les deux choses qui me posent questions. Pour le reste, Anderlecht doit continuer comme ça, tout en continuant à se construire. Le club et le groupe vit bien en ce moment. On prend l’exemple de Murilllo qui a été autorisé à aller voir sa famille."

"Oui, et n’oublions pas Nmecha", continue Joachim. "C’est un attaquant qui est bon. Quand on doit jouer 90 minutes contre lui, c’est compliqué. Il travaille énormément, décroche et fait du super boulot."

Et Pascal Scimè de conclure : "ce qui est dingue, c’est qu’il ne se sent pas comme un 9 de rectangle, il décroche énormément. Et pour le type de foot prôné par Kompany, ça fonctionne. Par contre, on attend plus de Bundu et Mukairu. Par contre, j’aime ce que Kompany fait avec Francis Amuzu, qui commence à être constant."

Avec sa victoire, Anderlecht se retrouve 4e au général.