Où était (le projet) Kompany ?

Blessé depuis le match de Coupe mercredi au Beerschot, Kompany était logiquement absent de la feuille de match. Du banc, aussi. Et même des tribunes, où pourtant sa famille se trouvait. Très probablement était-il au Stade, mais les caméras et les supporters ne l’ont pas vu.

Surtout, le grand patron du "Projet" n’était pas auprès de ses joueurs lors du "tour d’honneur" qui s’est avéré être un "tour d’horreur".

"Shame on you, shame on you" ont scandé de nombreux supporters, à des joueurs qui, au pied de la tribune de la Mauve Army, continuaient à applaudir leurs fans, mais semblaient perdus, hébétés, honteux aussi.

Jusqu’à présent, même battus, ils étaient ovationnés par les mêmes "soldats".

Si Kompany avait été présent, les fans n’auraient peut-être pas osé siffler, huer, faire de grands gestes agressifs, se montrer menaçants. Mais il n’était pas là : blessé, pour la 2e fois depuis le début de saison. Et son état de santé défaillant devient bien malgré lui le symbole de l’échec (actuel en tout cas) de son projet.

A propos, où en est ce dessein audacieux et enthousiasmant ?

Question "résultats", c’est la catastrophe : 6 points sur 27, c’est inouï. A ce rythme, même les Play-offs 1 seront inaccessibles.

Question "Jeunes", ils sont toujours nombreux dans l’équipe : Sardella 17 ans, Anouar 17 ans, Doku 17 ans, Verschaeren 19 ans, Sambi 19 ans, Dewaele 20 ans,… La classe biberon continue à recevoir du temps de jeu. Mais à force de contre-performance et en étant dorénavant sifflé par le public, les gamins ne tarderont pas à perdre confiance, à mal jouer, et donc à sombrer.

Question "jeu", enfin, le constat est alarmant. Si au début de saison on pouvait observer le début d’une nouvelle et belle manière de faire vivre le ballon sur le terrain, le Sporting a aujourd’hui fait pâle figure : déchet technique, lenteur d’exécution, aucune inspiration,…, surtout en première période. C’était mieux en deuxième, et Anderlecht aurait mérité de l’emporter. Sans convaincre.

Bien sûr, Vince the Prince manquait à l’appel en défense, et à sa place Luckassen (malgré une tête sur la transversale) ne convainc pas. D’accord, Saelemaekers était absent, Nasri n’a toujours pas retrouvé sa forme d’antan,….etc etc. Mais Kemar Roofe, le buteur tant espéré, était bien présent, les joueurs alignés sont bien ceux que Vincent a voulu, et les 18 Anderlechtois étaient supérieurs aux 18 Béverenois,…sur papier en tout cas.

Alors quoi, maintenant ?

Bonne question !