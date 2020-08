Officiel: Lukas Nmecha rejoint Anderlecht en prêt, nouveau concurrent pour Dimata

L'international allemand U21 Lukas Nmecha rejoint le Sporting d'Anderlecht. Le joueur, qui est prêté par Manchester City, sera chargé d'apporter de la concurrence à Landry Dimata et Antoine Colassin au poste d'attaquant. Preuve que la connexion entre Manchester City et Anderlecht, déjà effective depuis la saison dernière via Philippe Sandler, est encore bien active. Vincent Kompany, qui a récemment été intronisé comme coach principal du Sporting, doit se frotter les mains.

"Avec Lukas, nous avons l'option supplémentaire que nous recherchions en pointe. Cette concurrence est nécessaire si nous voulons pousser tout le monde vers le niveau maximum. C'est maintenant à nous et à Lukas de mettre tout en œuvre afin que son grand potentiel se transforme en buts et en passes décisives", déclare Peter Verbeke, directeur sportif du RSC Anderlecht.

Le joueur a lui aussi réagi à cette officialisation : "Quand je m'entraînais avec les espoirs de City, il m'arrivait souvent de jouer contre l’équipe première. J'ai donc parfois affronté Vincent Kompany, qui ne m'a jamais épargné et qui m'a souvent coaché. J'ai vraiment hâte de collaborer à nouveau avec lui."