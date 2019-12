Nul sans saveur entre les deux Sporting

Le Sporting d’Anderlecht et celui de Charleroi ne sont pas parvenus à se départager ce dimanche soir, 0-0. Les occasions franches ont été très rares. Les deux équipes auraient pu empocher les trois points en toute fin de rencontre, mais la balle ne semblait pas vouloir entrer. Saluons la prestation de Doku côté anderlechtois, le jeune joueur a joué sans ménagement du début à la fin de la rencontre. Il s’agit du sixième match nul d’Anderlecht cette saison, score qui fait plutôt les affaires des Carolos. Ces derniers qui n’ont plus perdu depuis le match aller contre les Mauves.

Un faux rythme prend rapidement le dessus dans cette rencontre. Anderlecht ne semble pas vraiment à son affaire, se procurant des demi-occasions. Charleroi bute sur la défense et ne parvient pas non plus à créer de vrai danger dans la surface adverse. Tout se joue au milieu de terrain pour un match sans intérêt notable en première période. Les sporting devront hausser le niveau s’ils veulent décrocher les trois points à l’issue de la rencontre.

Mais le schéma ne change pas vraiment en deuxième période… ni le niveau.

Anderlecht réussit enfin à obtenir une occasion franche à la 71e! Deux consécutivement même! Mais le poteau et Penneteau se mettent sur la trajectoire. Charleroi gaspille aussi un peu de l’autre côté. Le score, lui, n’évolue pas et on ne voit vraiment pas assez les gardiens dans cette rencontre. Et alors que les Carolos ont effectué leurs trois changements, Vercauteren persiste et signe avec son onze de base. Ce n’est qu’à la 88e que Vlap fait son apparition à la place d’Amuzu.

Charleroi manque de peu l’ouverture du score à la 90e. Mais la balle n’a pas l’air décidée à faire trembler les filets ce soir alors que Vercauteren décide de remplacer Saelemaekers par Verschaeren à la 93e… Tactique un peu surprenante ! Le score ne changera pas. Charleroi a donc désormais un bilan de 20 points sur 24 possibles. Anderlecht fait du sur place.