Nordin Jbari : "L'arrivée de Refaelov à Anderlecht ? Non ce n'est pas une surprise sportivement"

Alors que les play-offs ne débutent que le weekend prochain, Anderlecht a semble-t-il décidé de prendre le taureau par les cornes en préparant (déjà) la saison prochaine. Et toujours dans cette optique newprocess d'encadrer au mieux ses jeunes (et non de les laisser se débrouiller seuls), les Mauves ont mis le grapin sur l'une des têtes de gondoles de la Pro League : Lior Refaelov.

Une signature surprise ? Pas forcément, à écouter notre consultant Nordin Jbari. "Sportivement, non ce n'est pas une surprise. C'est un joueur qui a des qualités, c'est un Soulier d'Or, techniquement il est fort, il peut jouer entre les intervalles, ce qui correspond au jeu d'Anderlecht aujourdhui. Après ce qui peut être étonnant, c'est quand on connaît le projet des Mauves où on met beaucoup de jeunes et on essaie de les faire grandir. La question est : Va-t-il jouer à la position de Verschaeren ou est-ce que Verschaeren va partir ?"

A 35 ans, l'Israélien rentre donc dans le moule de Kompany dans un rôle de Lior le grand frère visant à encadrer la jeune garde : "Normalement, Refaelov ne cadrerait pas dans le projet de Kompany. Mais c'est un jeune coach qui a déjà beaucoup évolué. Il sait que s'il veut avoir ce projet avec les jeunes, il faut qu'il ait 2-3 joueurs pour encadrer et porter l'équipe quand ça va moins bien."