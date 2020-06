Najar remercie les supporters : "Anderlecht aura toujours une place particulière dans mon coeur"

C'est terminé. Après sept ans de bons et loyaux services, l'énergique mais fragile Andy Najar quitte le Sporting d'Anderlecht. Il franchit l'Atlantique puisqu'il a paraphé un contrat en MLS avec le Los Angeles FC.

C'est via Instagram que le latéral a voulu remercier les supporters bruxellois une dernière fois. Un beau message sous forme d'hommage après plusieurs saisons disputées à Saint-Guidon.

"J'ai pris le temps de tout régler mais je veux vous remercier maintenant que mon aventure à Anderlecht est terminée. Je veux vous dire merci pour votre amour et votre soutien pour moi et ma famille. J'espère que je pourrai un jour revenir pour vous entendre soutenir le club comme vous l'avez toujours fait. Anderlecht aura toujours une place particulière dans mon coeur et j'espère que le club va bientôt remporter de nombreux titres. Je vous souhaite du succès et la santé à tous."

Najar était arrivé au RSCA en 2013 en provenance de DC United. En 164 matches avec les Bruxellois, il a inscrit 14 buts et délivré 16 assists. Il a également remporté deux titres de champion de Belgique en 2014 et 2017. En raison d'une blessure au ligament croisé, subie en juillet dernier, il n'a pas joué lors de la saison écoulée.