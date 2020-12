Moins de possession, des jeunes encadrés : Vincent Kompany a-t-il trouvé le bon filon à Anderlecht ?

Anderlecht a remporté 3 points au bout du suspense face à une belle équipe d’Ostende ce mardi lors de la 17e journée de Pro League en s’imposant 2-1. Lukas Nmecha a rapidement donné l’avantage aux Mauves en se jouant facilement de la défense adverse et en profitant d’une petite erreur de Guillaume Hubert (1-0, 18e). L’allemand s’est même offert un doublé en deuxième période, en réussissant une panenka sur pénalty (2-0, 58e). Après un tacle trop appuyé du jeune Lucas Lissens, Anderlecht a été réduit à dix (69e). Les Ostendais ont alors tout donné en fin de match et Cameron McGeehan a inscrit le but de l’espoir sur une erreur anderlechtoise (2-1,83e). Finalement, les Mauves ont résisté aux différents assauts ostendais et ont remporté ce match intense. Avec cette victoire, les hommes de Vincent Kompany montent provisoirement à la cinquième place, à égalité avec OHL. C’est la deuxième victoire de suite pour Anderlecht, déjà vainqueur face à Genk vendredi dernier.

Un sentiment qui se confirme depuis. Alors qu' Anderlecht a redressé la barre statistiquement et reste sur un 7/9 qui lui permet de retrouver une place plus honorable au classement, en corollaire, la possession de balle moyenne des Mauves (dans ces trois matches) a chuté à 45%. Joueurs mais naïfs, spontanés mais désorganisés en début de saison, les Bruxellois semblent avoir mûri. Exit le beau jeu à tout prix et place à davantage de maîtrise.

Le week-end suivant, dans un Clas… sans goals face au Standard (0-0), le refrain est sensiblement le même. Anderlecht montre quelques erratiques soupçons de progrès mais ne parvient pas à le retranscrire au marquoir. Un changement tactique saute cependant aux yeux : ce Sporting -là joue bien plus bas, replié dans sa moitié de terrain et adoptant une attitude résolument attentiste. Plutôt rigide dans son approche du jeu jusque-là, K ompany semble (enfin) montrer l’esquisse d’un volte-face salvateur.

Des joueurs qui, eux, semblent perdus, désorientés par cet intransigeant mantra rabâché à l’envi par leur coach : “Pratiquer un jeu léché, sans longs ballons mais en construisant de l’arrière.” Dans un noyau qui manque d’automatismes et peut-être d’un zeste de talent intrinsèque, cette sauce guardiolesque, prônée par Kompany , a du mal à prendre. Anderlecht est alors 7e, et s'éloigne des chimériques rêves de play-offs 1 exprimés quelques semaines plus tôt.

Francis Amuzu, revenu du diable vauvert et titulaire à Anderlecht. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Enfin un peu de continuité à Saint-Guidon

Et les joueurs, habitués à jouer aux chaises musicales en début de saison, impuissants face aux choix (souvent) drastiques d’un Kompany décidé à bouleverser son 11 chaque week-end pour trouver la bonne formule, semblent enfin trouver un peu de continuité.

Derrière, le quatuor Murillo-Miazga-Delcroix-Mykhaylichenko a pris ses quartiers et être devenu (quasi) immuable aux yeux du coach depuis quelques matches. Devant la défense, Sambi Lokonga est indiscutable et officie en véritable routinier malgré ses 54 petits matches professionnels dans les guibolles. A l’avant, Nmecha, Mukairu et dans une moindre mesure Amuzu ont marqué des points.

C’est bien simple, ces dernières semaines, Kompany ne remplace plus “pour remplacer”. Il le fait uniquement en cas de force majeure, comprenez une absence ou une suspension. Miazga blessé face à Ostende ? Lissens a pris sa place. Verschaeren out pour un long moment ? Vlap refait surface.

Obstiné dans ses immuables principes pendant de longues semaines, le novice Kompany semble lui aussi grandir sans sa gestion d’un groupe. Les jeunes ne sont plus aveuglément jetés dans le grand bain pour incarner (bien malgré eux) ce Process, mais ils semblent enfin épaulés par quelques cadres plus chevronnés (mais tout aussi jeunes, welcome to Anderlecht !). Les Cullen (24 ans), Miazga (25) et Murillo (24) font donc office de tauliers au sein de cette classe biberon anderlechtoise qui retrouve des couleurs.

Tout n’est évidemment pas rose, l’échantillon est encore trop faible, l’équilibre toujours fragile et l’équipe semble offensivement (trop) dépendante du réalisme du Lucas Nmecha, mais après de longues semaines de vache maigre, les supporters bruxellois voient enfin le bout du tunnel.

Lentement mais sûrement, cet Anderlecht version Kompany prend forme. Parviendra-t-il à confirmer sur la durée ?