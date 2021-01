Mercato : Abdoulay Diaby (ex-Bruges) en route vers Anderlecht

C’est LA grosse info mercato de la journée en Pro League. Selon les informations de la DH et du Nieuwsblad, Abdoulay Diaby serait très proche de s’engager avec le Sporting d'Anderlecht, septième du championnat de Belgique de football.

Sous contrat avec le Sporting Lisbonne, il avait été prêté à Getafe cette saison. Et alors qu’il devait normalement rester dans la banlieue madrilène jusqu’à la fin de la saison, il serait tout proche de rompre son prêt pour revenir en Belgique et se lier avec les Mauves. Son prêt serait assorti d'une option d'achat.

Diaby, 29 ans, avait fait les beaux jours de Mouscron (16 buts et 8 assists en 42 matches) puis de Bruges, son dernier port d’attache en Belgique (36 buts, 20 assists en 108 matches). Rapide et plutôt doué face au but, le Malien pourrait devenir le complément idéal de Lucas Nmecha sur le front de l’attaque bruxelloise.

Affaire à suivre donc.