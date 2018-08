Mazzu et Vanhaezebrouck d'accord pour dire qu'"Anderlecht n'était pas meilleur que Charleroi"

Anderlecht s'est imposé difficilement à Charleroi un but à deux. Un sentiment de frustration pour l’entraîneur carolo à l'issue de la rencontre.

"Oui et aussi de la déception. Anderlecht se crée deux occasions et met deux buts. Nous, on en a beaucoup plus. Si les joueurs sont conscients de la qualité de la prestation d’aujourd’hui, il faut mentalement qu'ils se disent qu’on a gagné ce match", déclare Mazzu.

Un sentiment également partagé par Hein Vanhaezebrouck. Pour le coach anderlechtois, "il faut être réaliste pour voir que l’on n’était pas meilleur que Charleroi ce soir. On a encore beaucoup de boulot. J’avais d'ailleurs fait une prédiction avant le match que l’on allait être remis les pieds sur terre. Je connais la qualité de mon groupe et celui de Charleroi. C’est la réalité. Je ne m’emballe pas après 3 victoires."

Si le début de championnat d'Anderlecht est "positif naturellement surtout avec deux victoires en déplacement", pour Charleroi, il est temps de commencer à prendre des points. Mais Felice Mazzu ne s'alarme pas. "En termes de points il faut effectivement travailler, mais en terme de contenu, les joueurs doivent rester sur ce qu’ils ont montré aujourd’hui. Mes joueurs doivent être fier de ce qu’ils ont fait."

Avec cette victoire, Anderlecht rejoint Bruges en tête du classement, tandis que Charleroi est 9ème avec 3 points sur 9.