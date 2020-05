Marc Degryse : " Cet Anderlecht de 1990 était le meilleur que j'ai connu ! "

Il y a 30 ans, Anderlecht jouait contre la Sampdoria de Gènes sa toute dernière finale de Coupe d’Europe

C’était il y a 30 ans, c’était il y a une éternité. Depuis, le monde a découvert internet, les légumes transgéniques, Facebook, Donald Trump Président des Etats-Unis, le smartphone, Kim Kardashian et le Covid-19.

Ce soir du 9 mai 1990, c’est d’humeur un peu maussade que les joueurs du Sporting d’Anderlecht montent sur le terrain du grand Stade Nya Ullevi de Göteborg. Un stade qui sonne creux : l’enceinte suédoise peut accueillir 43.200 spectateurs… mais on n’en compte que 20.103 ce soir-là.

La défunte Coupe des Vainqueurs de Coupe ne fait pas recette, elle est réputée la plus faible des 3 épreuves de l’UEFA. Dans son papier, l’UEFA propose toujours la Coupe des Champions, dont le trophée exhibe encore ses grandes oreilles, et l’ex-Coupe UEFA, future Europaligue.

Peu de Magnus…

Sampdoria de Gènes - Anderlecht : une affiche qui n’inspire pas le Magnus local dans ce stade pourtant légendaire, bâti pour la Coupe du Monde 1958 (qui révèlera le jeune Pelé) et qui accueillera deux ans plus tard la finale de l’Euro remportée par les plagistes danois sur les arrogants Allemands.

L’humeur des Mauves est donc maussade : ceux-ci sont décimés pour ce qui est tout même la 7e finale européenne (la 6e en 15 éditions !) de l’histoire du Sporting. Adrie Van Tiggelen et Henrik Andersen sont blessés ; Filip de Wilde, Georges Grün et Marc Degryse ne sont pas à 100% et joueront le match sur une jambe.

30 ans plus tard, l’ex-régisseur mauve rembobine le film. " Je me souviens de ce match, et il me laisse encore un goût très amer " explique Marc Degryse. " On a complètement raté notre prestation : on s’est fait manger par cette équipe génoise, qui allait très vite en contre et avait de bons joueurs. Mais on avait les moyens de gagner ce match… "

De grands noms

On lui demande de citer la compo de ce soir-là, Degryse n’a aucun mal à égrener les noms. " De Wilde au but, puis on jouait à trois derrière : Keshi, Marchoul et Kooiman. Sur les flancs, il y avait Grün et Vervoort. Au milieu Musonda et Jankovic. Et devant Gudjohnsen, Vanderlinden et moi. Et sur le banc, il y avait encore le jeune Crasson, Zetterberg, Ukkonen, Luis Oliveira et Luc Nilis. Ajoutez Andersen et Van Tiggelen : sur mes 6 années au Sporting, c’est le meilleur noyau que j’ai connu ! Des joueurs comme Andersen, le meilleur back gauche que j’ai connu dans ma carrière, et Musonda auraient fait de plus grandes carrières encore si leur corps n’avait pas été aussi fragile ! "

Welcome in… Ballymena

Le parcours des Mauves jusqu’à cette finale de Coupe des Coupes est assez réduit : 4 tours à passer seulement ! Au premier tour, sur les deux matches aller et retour, Anderlecht flanque un 10-0 bien tassé aux joyeux turlurons nord-irlandais de Ballymena, la ville natale de Liam Neeson, l’acteur choisi par Steven Spielberg pour jouer le rôle-titre de La Liste de Schindler. En quarts de finale, le Sporting domine les Autrichiens d’Admira Wacker (3-1 sur les deux matches, dont 2 buts de Degryse). Et en demi-finale, les Mauve se débarrassent des Roumains du Dynamo Bucarest 2-0, grâce à Nilis et Vanderlinden.

Marc Degryse : " Je me souviens qu’à Bucarest le stade était un chaudron et que le jeune Florian Raducioiu, présenté comme la future star, s’était fait exclure. Mais il mettait tellement de temps à sortir que son entraîneur, Lucescu, a couru vers lui sur le terrain et lui a asséné une gifle incroyable devant tout le monde. C’était encore le temps de Ceausescu où la discipline et l’autorité étaient très dures. On imaginerait plus ça aujourd’hui…"

Mieux que le Barça

Mais la performance sismique du Sporting a lieu en 8e de finale, face à Barcelone. Les Bruxellois éliminent le grand Barcelone, drivé par Johan Cruijff avec son trio Ronald Koeman-Michael Laudrup-Hristo Stoichkov, et qui, quelques mois plus tôt, avait gagné la finale de cette C2 face à… la Sampdoria, ça ne s’invente pas. À l’aller, le Sporting bat le Barça 2-0 sur des buts de Degryse et Jankovic, et résiste au retour au terme d’un match héroïque qui bascule, lors des prolongations, sur un coup de tête de Marc Vanderlinden.

" Mon but à l’aller, d’un tir lointain, est mon préféré avec ceux que j’ai inscrits en Coupe du Monde avec les Diables " reprend Degryse. " C’était une belle équipe du Barça : les règlements de l’époque ne permettaient que 3 étrangers par équipe, tous les autres joueurs étaient des internationaux espagnols, comme le gardien Zubizaretta et l’attaquant Salinas. Milan Jankovic avait fait un grand match : il était prêté par le Real Madrid, c’était un chic type… mais il aimait aussi bien vivre. Sur un terrain il ne courait pas, sa condition ne le lui permettait pas… mais quels pieds il avait ! Il voyait tout plus vite que tout le monde. J’ai souvent recroisé Johan Cruijff par la suite, notamment lors d’une Super-Coupe des Pays-Bas entre Ajax et le PSV, où je venais de signer et où j’ai marqué deux buts. Il m’a demandé ce qu’un joueur comme moi était allé faire à Sheffield Wednesday ! " (rires)

C’est la toute première fois de l’histoire européenne du Barça que les Blaugranas encaissaient une défaite 2-0 dans un duel en aller-retour : il faudra attendre… février 2013 pour qu’il revivent le même sort, au Milan AC !

Le jour du Guy

En finale, ce 9 mai 1990, les hommes d’Aad De Mos se présentent avec leur meilleure série européenne depuis longtemps : 1 seul but encaissé sur leurs 4 dernières sorties continentales. Mais le match sera un simulacre. Méconnaissables, dominés en technique et en vitesse, les Bruxellois sont acculés et Filip De Wilde doit sauver son but plusieurs fois. C’est aussi le soir de gloire de l’ineffable Guy Marchoul, un enfant de Saint-Guidon affublé d’une tonitruante moustache de flic bruxellois !

" Marchoul était un bon joueur, mais il n’était pas armé pour ce genre de match " poursuit Degryse. " Ce fut pourtant l’un des meilleurs ce soir-là, avec Wim Kooiman : quand vous avez cité ces deux noms, vous aurez compris que les barons de l’équipe sont passés totalement à côté de leur match… "

Incroyable destin que celui de ce Marchoul : en 15 ans de professionnalisme, dont 13 passés en Mauve, il n’aura joué qu’une douzaine de matches… dont aucun en championnat de Belgique !

Un rapace nommé Vialli

Ce soir-là, ce qui devait arriver, arriva : le Sporting, qui n’avait pourtant jamais perdu en Coupe d’Europe face à un adversaire italien, se fait assommer en prolongations par deux buts de Gianluca Vialli, dont on se remémore les courses, chaussettes baisses, mollets saillants.

Marc Degryse : " La Samp était une équipe très forte, avec le gardien Pagliuca , le défenseur Vierchowod qui m’a fait bien souffrir, et le duo offensif Mancini-Vialli. Je me souviens aussi des débordements de Lombardi, qui était presque chauve mais dépassait tout le monde. Après le match, Aad De Mos a été fort critiqué pour sa tactique défensive : il avait laissé Nilis et Oliveira sur le banc et il les a faits monter trop tard. Luc était furieux : il parlait peu mais à l’intérieur, il bouillonnait. Cette non-sélection lui a coûté sa place à la Coupe du Monde italienne. Il en a toujours voulu à De Mos… La prime qu’on devait toucher du Sporting si on avait gagné ? C’était en francs belges, mais pour le reste, je n’en ai plus aucune idée ! " (rires)

Rêve de finale…

La Sampdoria de l’époque n’était pas une étoile filante : finaliste malheureuse de cette C2 face au Barça l’année précédente, elle retrouvera le Sporting un an plus tard pour la toute première édition de la Ligue des Champions. Dont elle perdra la finale face à… Barcelone – air connu. Entre-temps, la Samp avait donc décroché son seul Scudetto, emmené par son coach serbe Vujadin Boskov, incarnation en 6 saisons de l’heure de gloire du club génois.

Un club dont le parcours aura souvent croisé celui des Anderlechtois : c’est le Stade Constant Vanden Stock que les dirigeants viendront étudier puis copier pour leur nouvelle arène. Plus tard, Stefano Okaka et Dennis Praet connaîtront les deux vestiaires.

Reste à voir si le Sporting pourra un jour revivre l’ivresse européenne d’une finale…

" En football, on ne peut jamais jurer de rien " conclut Degryse. " Mais franchement, et je suis désolé de le dire, je ne pense pas que cela arrivera encore un jour pour Anderlecht, vu l’évolution que le football internationale a prise... "