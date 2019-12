Mais où en sont les blessés anderlechtois ?

"Satanée cheville". C’est ce que doivent se dire les supporters bruxellois en ce moment. Alors que l’embellie passagère de leur club coïncidait avec la fulgurante montée en puissance de Nacer Chadli, le Diable rouge a été freiné dans son élan par une cheville douloureuse. Conséquence, une rechute face à Ostende et des matches manqués contre Mouscron et Charleroi. La durée de son absence ne devrait cependant pas être trop longue. Si, et seulement si, sa cheville, son talon d’achille récurrent, veut bien le laisser tranquille.

Face à Mouscron en coupe, Vincent Kompany a (à nouveau) abandonné ses coéquipiers prématurément. En cause, une alerte aux ischios et une...30e blessure en carrière. Alors que les supporters anderlechtois se demandent si leur capitaine n’est pas revenu trop vite de sa blessure précédente, ils devront se débrouiller sans leur pilier défensif pendant plusieurs semaines. Un refrain qui commence à être lancinant du côté de Saint-Guidon.

Outre Vincent Kompany, les Mauves ont perdu un second taulier contre Mouscron. Alors qu’il faisait sa rentrée après 45 jours d’absence, Philippe Sandler a rechuté contre les Hurlus. S’il a su terminer la rencontre, le puissant défenseur batave a dû déclarer forfait pour le match face à Charleroi. Il songerait de plus en plus à se faire opérer pour soigner ce genou récalcitrant qui lui avait déjà valu une absence prolongée la saison dernière (172 jours de compétition ratés). S’il opte pour une opération, son absence devrait avoisiner les deux mois. Un coup dur pour l’arrière-garde mauve, tant Sandler dégage une sérénité...quand il est là.

Depuis son arrivée en 2013, Najar a déjà raté 771 jours de compétitions, soit plus de deux années complètes. Cocktail douloureux entre une malchance chronique et un corps très (trop) fragile. Sa dernière blessure, contractée à la Gold Cup avec son pays en juillet dernier, lui a valu une absence d’environ six mois. Il devrait donc faire son retour en janvier. Même si dans les coulisses, les dirigeants songeraient à transférer ce joueur aux qualités footballistiques évidentes mais trop habitué à squatter l’infirmerie. Alors reverra-t-on Najar sous le maillot d’Anderlecht ?

En voilà un dont la situation est plus que paradoxale. Parce que quand il est là, à 100% de ses moyens physiques, le Hondurien est quasi indiscutable. Par son abnégation, son sens du sacrifice et sa vision du jeu, il est très apprécié par les travées bruxelloises. Le seul problème, c’est qu’il est souvent absent. Très souvent même.

Les mystères persistants autour de Dimata, Nasri et Bakkali

Mais où en sont les blessés anderlechtois ? - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, le “cas” Landry Dimata est plutôt flou. Neuf mois après sa dernière apparition en mauve et blanc et une opération du genou dans la foulée, le puissant avant n’a toujours pas communiqué de date de retour. Et son club non plus. A-t-il rechuté ? Va-t-il revenir et soulager un contingent offensif bruxellois qui en a bien besoin ? Le doute plane. Alors qu’on évoquait une rentrée pour février 2020, on parle désormais d’un retour...en avril. Affaire à suivre donc.

Samir Nasri, coupé en plein envol

Alors qu’il commençait à trouver son rythme, Samir Nasri s’est, lui, vu couper les ailes en octobre dernier contre Charleroi. Remplacé en première mi-temps, il avait dû quitter l’enceinte du stade à l’aide de béquilles. Jonas de Roeck, membre du staff mauve, avait alors évoqué une absence de “plusieurs semaines”. Depuis, c’est le silence radio. Alors que la presse évoquait un "retour imminent" fin novembre Nasri n'est toujours pas apparu dans le groupe bruxellois. On imagine que du côté de la direction, on veut le garder sous couveuse jusqu’à la trêve. Pour le relancer par la suite ?

Zakaria Bakkali, une opération et une convalescence très longue

On a tendance à l'oublier mais Zakaria Bakkali fait encore partie du noyau d'Anderlecht. Mais après une saison en dents de scie, faite de hauts trop éphémères et de bas prolongés, le Belge s'est fait opérer au genou en juillet dernier. Il n'a donc pas encore disputé la moindre seconde de Pro League cette saison. Et alors qu'on parlait d'une absence de 4-5 mois à partir de l'opération, Bakkali n'a pas encore fait son retour dans le noyau. Est-il imminent ? A-t-il encore un avenir au Lotto Park ? Des questions auxquelles la direction anderlechtoise devrait répondre dans les prochaines semaines.

