Les Mauves vont saluer leurs supporters après leur défaite à Courtrai

Anderlecht vit un début de saison compliqué. Les Mauves ont été battus sur la pelouse de Courtrai et ont encaissé leur deuxième défaite en quatre rencontres (4-2). Si Vincent Kompany prend "la responsabilité (de cette défaite), complètement", il va falloir commencer à prendre des points. Et l’ancien joueur de Manchester City d’ajouter : "On va devoir progresser mais on ne va pas changer notre méthode. Je prends sur moi. Et on va travailler pendant la semaine."

Malgré ces piètres résultats, les joueurs n’ont pas été sifflés par leurs supporters. Mieux même, les Anderlechtois sont ressortis des vestiaires pour aller saluer ceux qui étaient venus les applaudir. Une marque de confiance de la part d’un public qui laisse du temps à Vincent Kompany de ramener Anderlecht dans le haut du classement.

Après quatre journées, Anderlecht reste bloqué avec deux points. Le KVK, 7 unités, grimpe, lui, sur le podium provisoire.