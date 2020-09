Les abonnés d’Anderlecht pourront revenir au stade en septembre

Anderlecht pourra de nouveau accueillir ses supporters au Lotto Park à l’occasion des trois prochains matches à domicile du Sporting, a annoncé jeudi le club bruxellois, en concertation avec le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps et les services de sécurité.

Les abonnés du RSCA pourront suivre au moins l’un des trois matches contre le Cercle Bruges (13 septembre), Eupen (27 septembre) et OHL (17 octobre), à condition de porter un masque et de respecter les distances de sécurité. Selon Fabrice Cumps, un peu plus de 6.000 supporters pourront assister aux rencontres.

On n’a plus vu de public dans les stades belges depuis le mois de mars. La pandémie de coronavirus avait mis à l’arrêt la saison dernière et le championnat de Belgique 2020-2021 a commencé début août à huis clos.

"L’ensemble du club est heureux que nous puissions recevoir, en toute sécurité, nos supporters les plus fidèles au Lotto Park", déclare Karel Van Eetvelt, le CEO du RSCA. "Nous comptons sur eux tous pour respecter les règles. Tout comme eux, nous désirons pouvoir accueillir davantage de fans, mais tout devra alors se dérouler selon les règles établies lors de ces matches. Dans le cas contraire, une expansion ne sera pas possible".

"Je serai heureux de revoir les supporters soutenir leurs joueurs dans le respect des règles sanitaires", dit de son côté le bourgmestre anderlechtois Fabrice Cumps. "La possibilité d’ouvrir le stade et les établissements horeca des alentours sera une vraie bulle d’oxygène dans ces longs mois de crise sanitaire. J’espère que toutes et tous comprendront l’enjeu d’un comportement irréprochable durant ces premières rencontres, afin de permettre, à terme, l’accueil de supporters supplémentaires."

Le port du masque et le respect des distances de sécurité seront obligatoires à l’intérieur du stade et autour de celui-ci. "Les services de sécurité et les stewards du RSC Anderlecht veilleront à l’application stricte de ces mesures", précise le communiqué du club. Boire un verre ou manger quelque chose dans l’un des cafés ou des restaurants situés dans ou autour du stade ne sera possible que si l’on est assis et selon les mesures qui sont en vigueur pour l’Horeca.

Il sera possible de réserver des tickets pour le match contre le Cercle à partir de lundi via le site du RSCA. Les supporters "pourront choisir un bloc et une place lors de la réservation".

Les personnes n’ayant pas de ticket ne seront pas autorisées à venir au stade. Les supporters munis d’un ticket sont encouragés à se rendre au stade bien à l’avance "afin d’y entrer en toute sécurité et de manière échelonnée".

"Le protocole de match a été validé par un virologue et est maintenant soumis à une ultime validation par les ministres compétents", précise encore le RSCA.