Le Tribune, Thierry Luthers : "Oui, Anderlecht peut clairement finir à la 2e place"

Thierry Luthers était l'invité de notre Facebook Live ce lundi. Le journaliste est, entre autres, revenu sur la lourde défaite du Standard à Ostende, de la possible montée de Seraing, du titre acquis d'une main de maître par Romelu Lukaku mais aussi sur le Topper entre Bruges et Anderlecht.

Des Mauves, en plein renouveau depuis quelques semaines, qui se surprennent à tenir tête à l'impitoyable leader brugeois. Alors parviendront-ils à arracher cette 2e place, synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, au nez et à la barbe de leurs principaux concurrents, Genk et l'Antwerp ?

"Je le crois sincèrement" avance Thierry Luthers. "En plus les positions sont très serrées. L'Antwerp demeure une grosse inconnue, on sent qu'il se passe des choses et qu'il va y avoir du mouvement à l'intersaison. Genk a la force de son trio offensif. Mais on a l'impression que vu la vague sur laquelle surfe Anderlecht depuis quelques semaines, il est tout à fait capable de livrer des grands play-offs 1 et aller chercher cette fameuse 2e place. Ce serait formidable, cela leur assurerait de jouer, à minima, l'Europa League, ce qui serait formidable au vu du début de saison."

"Ce 2-2 contre Bruges reflète la bonne santé d'Anderlecht. On a beaucoup critiqué Vincent Kompany mais force est de constater qu'il commence à avoir des résultats. Une fin de fin classique très impressionnante, une prestation très aboutie contre Bruges. Je pense que la titularisation de Trebel a a amené de l'équilibre dans l'entrejeu où Sambi s'épanouit totalement" conclut Thierry Luthers.