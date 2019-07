Le stade Constant Vanden Stock officiellement rebaptisé 'Lotto Park'

Le RSC Anderlecht a changé le nom de son stade, qui s'appellera désormais Lotto Park, a-t-on appris vendredi après-midi lors d'une conférence de presse à Anderlecht.

La Loterie nationale est depuis l'an passé l'un des sponsors principaux du club bruxellois.

Inauguré en 1917, l'antre du Sporting d'Anderlecht, situé dans le parc Astrid, s'est d'abord appelé Stade Emile Versé, du nom du premier président du club. En 1983, il a été rebaptisé au nom de Constant Vanden Stock, mythique président du club.

Constant Vanden Stock a été président d'Anderlecht de 1971 à 1997. Sous sa présidence, les Mauves ont été dix fois champions de Belgique, remporté sept Coupes de Belgique et enlevé trois Coupes d'Europe: la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1976 et 1978 et la Coupe de l'UEFA en 1983.

Constant Vanden Stock s'était retiré en 1997. Son fils Roger Vanden Stock lui avait succédé à la tête du club en 1997, et a revendu le club à Marc Coucke en décembre 2017.