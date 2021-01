Le parquet propose un match de suspension pour l'Anderlechtois Lawrence, exclu contre Eupen

Eupen - Anderlecht : le résumé - Pro League - J 21 - 15/01/2021 Anderlecht a perdu des plumes et des points à Eupen, 2-0. Les Mauves avaient pourtant bien commencé, offrant un joli spectacle pendant une bonne partie de première mi-temps, il ne manquait que le but. C’est plutôt l’exclusion qui est survenue, celle du capitaine surprise du jour : Kemar Lawrence à la suite d’un tacle trop engagé remarqué par le VAR. C’était le tournant du match, enfin tout comme celle grosse erreur commise par Timon Wellenreuther, porteur du brassard à ce moment-là, à une vingtaine de minutes de la fin. Smail Prevjlak n’en demandait pas tant pour ouvrir le score. Pire encore l’efficace Bosniaque s’offrait un doublé en fin de rencontre sur une nouvelle approximation du gardien, le brassard était décidément maudit pour les Mauves ce soir. Eupen n’a pas brillé mais a profité des erreurs anderlechtoises… Le Sporting d’Anderlecht continue à afficher de belles choses, mais pas que… Et les grossières erreurs commises se sont une nouvelles fois payées cash ce vendredi soir.