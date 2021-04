Le manager de Refaelov s’en mêle : "Vous auriez voulu qu’on vous mente ?"

C’est assurément la grosse actu mercato des derniers jours : la signature de Lior Refaelov avec Anderlecht en vue de la saison prochaine. Un transfert qui fait jaser certaines personnes, notamment au vu de son timing litigieux, à quelques jours des play-offs.

Et alors que l’Antwerp a piqué une grosse colère, fustigeant la manière de faire des Mauves, Dudu Dahan, le manager du Soulier d’Or a tenu à donner son point de vue.

"Pendant trois mois, j’ai appelé l’Antwerp et personne me répondait" a-t-il affirmé dans des propos relayés par Sporza. "Ils pensaient qu’on allait attendre jusqu’août ? Écoutez, de base on voulait continuer l’aventure avec l’Antwerp. Mais ils nous ont surpris négativement. Quand Lior a gagné le Soulier d’Or, on pensait qu’ils allaient nous demander comment on voulait aborder la suite, comme on le fait généralement avec tous les Souliers d’Or. Mais cela ne s’est pas produit le lendemain. Ni même le mois suivant ou 3 mois plus tard. J’ai appelé la direction et personne n’a répondu au téléphone. Et quand je suis arrivé au stade, personne n’a ouvert la porte. J’ai trouvé ça étrange…"

