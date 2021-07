Le derby face à l’Union, les ambitions du club : un Vincent Kompany détendu fait le point sur "son" Anderlecht

Comme d’habitude et à fortiori depuis qu’il est revenu à Saint-Guidon, Kompany a réaffirmé son ambition et sa motivation pour la saison qui arrive : "On est motivés, on a hâte que la saison reprenne. On a hâte de revoir notre public, cela faisait trop longtemps. Les supporters feront connaissance avec des joueurs qu’ils n’ont pas encore vus, donc il y a un enthousiasme pour ce match, d’autant plus que c’est un derby."

Kompany en a également profité pour faire le point sur les potentiels absents face à l’Union : "Murillo a fait à peine une semaine d’entraînement. On ne veut pas blesser inutilement certains joueurs. Olsson venait de terminer l’Euro, il a eu une semaine de vacances mais il n’a que deux entraînements dans les jambes avec le groupe. Mais on ne veut surtout pas qu’il se blesse, on a fait venir ces joueurs pour qu’ils prestent sur le long terme."

Après une saison 20-21 en dents de scie, faite de hauts et de bas, les Mauves abordent donc ce nouvel exercice avec la ferme intention d’apprendre de leurs erreurs passées : "On est toujours prêts, du moins mentalement. On a une vraie envie de faire des résultats. L’ambition à court terme reste la même : gagner le plus de points possibles. Mais je sais bien ce qu’il nous manque et où on pourrait se retrouver dans quelques mois."

Visiblement détendu, Kompany y est allé d'une petite pointe d'humour au moment d'évoquer le départ de Sambi Lokonga à Arsenal : "Oui, Sambi est parti mais auparavant on avait perdu des gars comme Doku, Percy Tau ou même… Vincent Kompany qui avait eu quelques beaux moments au club (rires). En plus, Van Crombrugge s’était blessé et le Covid avait perturbé la saison. Donc, son départ est une perte mais on avait connu des pertes auparavant"

Kompany veut ainsi mettre fin à la période de disette du club, qui n’a plus gagné de trophée depuis 4 ans : "Historiquement, un an sans trophée, c’est déjà de trop. Heureusement, j’ai un passé assez long pour comprendre le contexte du club. Je me concentre sur la réalité actuelle. Je peux faire des déclarations pour rendre les supporters heureux pendant une semaine mais ce n’est pas comme ça que je vis les choses. Il y a des gens qui déclarent qu’ils vont gagner et y en a d’autres qui font tout pour y parvenir."

Dernier aspect abordé par le coach mauve, l'arrivée (inattendue) de Benito Raman : "La raison pour laquelle le club a voulu faire venir Benito Raman c'est son intensité. C'est un garçon qui a une énergie incroyable, qui travaille pour l'équipe et qui, dans le rectangle, est vif et alerte. J'espère que dans l'équipe qu'on aura bientôt, Benito sera un joueur important.