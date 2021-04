Le Conseil d'Administration d'Anderlecht valide l'augmentation de capital de 25 millions.

Vandenhaute sur l'organigramme et Coucke - La Tribune - 19/04/2021 Il est notamment revenu sur la prise de fonction de Marc Coucke et la pagaille qui a semblé régner durant les premiers mois avant que l'organigramme ne soit éclairci et que Coucke prenne du recul : "Je pense que c’est normal parce que quand Marc est arrivé, il avait de grandes ambitions. Dans un premier temps ça n’a pas très bien marché et après tout le monde devient nerveux, tout le monde cherche des excuses. Il y avait un manque de confiance dans le club. Maintenant, avec les bons résultats, je pense qu’on peut dire qu’on a fait du bon travail sur l’année qui vient de s’écouler. Je suis convaincu qu’on va revenir au premier plan en étant uni. Marc est au-dessus de moi, c’est le propriétaire mais on a de très bons contacts". Désormais propriétaire du club, il a pris du recul quant aux décisions relatives au fonctionnement du club à en croire Vandenhaute : "Il ne s’occupe pas du club, il a enfilé sa casquette de supporter/propriétaire. Au début, les supporters pensaient qu’il était une partie du problème mais maintenant je pense que tout le monde a compris qu’il fait partie de la solution. Parce que Marc adore le foot, c’est un vrai fan d’Anderlecht. On l’a vu hier d’ailleurs, c’est lui qui est le plus heureux. Il ne faut pas oublier, c’est un milliardaire, c’est un "entraîneur", il va beaucoup nous aider dans les prochaines années parce qu’on a plein de projets et on veut revenir au sommet".