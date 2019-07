La parole aux supporters : "Samir Nasri a vraiment l'ADN d'Anderlecht"

Mardi après-midi, Anderlecht présentait son nouveau renfort, Samir Nasri. Ancien pilier de Premier League, le Français a disputé près de 300 rencontres avec Arsenal et Manchester City. Il est donc assurément un superbe coup marketing pour les Mauves, mais le sera-t-il également sur le terrain ? Nous avons récolté l'avis de plusieurs supporters anderlechtois.

Le premier supporter que nous rencontrons aux abords du stade semble radieux : "C'est une bonne chose pour le club, il a vraiment l'ADN du Sporting." Il nous avouera par après qu'il se rendait justement au stade pour floquer le maillot du Français.

Pour d'autres, l'arrivée de Nasri est, certes, une bonne nouvelle sur le papier mais tout dépendra de sa faculté d'adaptation et d'intégration : "C'est un bon joueur mais il faudra qu'il fasse ses preuves et qu'il s'intègre" estime un supporter. "J'ai encore quelques doutes, on sait comment il est." Ce même supporter pense cependant que Vincent Kompany pourrait jouer un rôle important : "Si c'est pour Kompany, il pourrait changer sa mentalité et alors ça marchera ici à Anderlecht."

Au final, tous prônent la carte de la patience. "Il faut lui laisser quelques mois" pense ce Bruxellois. "On verra à la fin de la saison" clame un autre d'un air laconique.

La balle est désormais dans le camp du Marseillais. A lui de prouver qu'il sait endosser un rôle de mentor après plusieurs saisons décevantes.