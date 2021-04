L'Antwerp pique une grosse colère après le départ de Refaelov : "On tente de nuire à notre club!"

C'est indéniablement l'info foot de la journée : après trois saisons de bons et loyaux services, le Soulier d'Or en titre, Lior Refaelov largue les amarres et quitte l'Antwerp pour poser ses valises à Anderlecht. Un transfert qui surprend certains observateurs, aussi bien sur la forme que sur le fond.

Alors que les play-offs 1 débutent dans quelques jours, l'Antwerp n'a d'ailleurs pas manqué de fustiger cette transaction et surtout le timing inapproprié de celle-ci : "Le club a été informé aujourd'hui que Lior Refaelov quitterait l'équipe à la fin de cette saison. Le fait que Lior ignore une proposition correcte de prolonger son contrat expirant et choisisse un défi différent fait partie du football et nous devons accepter. Cependant, la partie sur la communication et le timing appartient à l'éthique du sport. Les rumeurs et les fuites des dernières semaines (avant le dernier face-à-face) et la confirmation officielle finale de la transaction, à la veille des "Champions Play-offs" où les deux clubs sont des concurrents directs, n'est pas possible! Déontologiquement, ce n'est pas approprié, cela influence le combat à armes égales et une compétition sportive équitable. Le RAFC regrette donc cette ligne de conduite qui tente de nuire à notre club et qui empêche également de prendre une décision correcte, ni pour le club ni pour le joueur."

Alors que la question pouvait légitimement se poser de savoir si Refaelov allait avoir du temps de jeu avec l'Antwerp en cette fin de saison, où s'il allait être mis au placard pour les 6 derniers matches...ce communiqué ne laisse (quasiment) plus de place au doute.

