Kompany sur le mercato d’Anderlecht : "Des renforts directs ou rien"

Avec six matches au calendrier en ce mois de janvier, le Sporting d’Anderlecht doit faire face à un programme chargé en ces premières semaines de l’année 2021. Janvier, c’est également l’opportunité pour les clubs de renforcer l’équipe en vue des objectifs de fin de saison.

Interrogé en conférence de presse avant le match de vendredi contre Eupen, Vincent Kompany a abordé ce thème et fait le point sur la stratégie du club en la matière. "Notre directeur sportif Peter Verbeke me surprend toujours positivement avec des profils intéressants. On a discuté de certains joueurs. Au club, je pense que tout le monde a les idées claires sur ce qu’un joueur d’Anderlecht doit être. Le mercato de janvier est toujours quelque chose à part. On verra quelles opportunités se présenteront à nous. Ce que je peux dire, c’est qu’il faut vraiment que ce soient des renforts directs. Je ne veux pas de joueurs pour élargir notre noyau. Ça, on n'en n’a pas besoin."

Des intentions très claires pour Kompany qui a résumé son point de vue avec une dernière phrase. "On va faire en sorte d’être armé du mieux que possible. Si nous ne trouvons pas ces joueurs, on ne fait rien. Ce n’est pas un problème."

Quelques heures après cette conférence de presse, le Sporting d'Anderlecht a officialisé l'arrivé du milieu de terrain Majeed Ashimeru sous la forme d'un prêt avec option d'achat.