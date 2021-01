Kompany revient sur ses critiques envers l’arbitrage :"C'était constructif, je pensais au bien du football belge"

Vincent Kompany aurait certainement préféré parler davantage du choc contre Charleroi qui attend Anderlecht mardi soir au Lotto Park mais sa conférence de presse de lundi a surtout tourné autour de ses déclarations d’après-match face à Eupen. Le coach des Mauves avait alors estimé que les arbitres devaient s’adapter à un football plus intense, plus rapide.

Questionné une nouvelle fois sur le sujet, Kompany a précisé le fond de sa pensée. "Je ne me suis jamais plaint de l’arbitrage jusqu’à ce moment-là. Je ne me suis d’ailleurs pas plaint de l’arbitre. J’ai juste fait une constatation en tant que participant à ce jeu du football, en tant que supporter. Le foot va de plus en plus vite. Quand on regarde tous les championnats, l’intensité et la vitesse de jeu augmentent. Je pense avant tout au bien du football belge. On a énormément de jeunes talents dans notre pays. Si on veut les préparer du mieux qu’on peut, il faut pouvoir augmenter la vitesse de notre jeu. C’est ce qu’il y a de meilleur pour préparer nos jeunes pour les grands championnats."

Et de poursuivre sur le même sujet."C’est tout à fait normal pour moi (que l’arbitrage s’adapte au jeu), d’un point de vue football et idéologique. Je n’ai pas dit qu’il y avait un arbitrage contre Anderlecht. J’ai parlé en tant que passionné de foot et pas en tant qu’entraîneur d’Anderlecht. L’arbitrage doit aussi permettre à ce football d’évoluer. C’était une remarque constructive."