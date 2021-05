Kompany confiant avant Genk : "S’il le faut, on peut passer au-dessus de l’adversaire physiquement"

Trois matches et trois partages. Après la moitié des matches en 'Champions playoffs', le Sporting d’Anderlecht est toujours invaincu… mais court toujours après son premier succès. Samedi soir, quatre jours après le 1-1 obtenu à la Luminus Arena face à Genk, les Bruxellois affronteront à nouveau les Limbourgeois. Vendredi en conférence de presse, Vincent Kompany s’est dit confiant de disposer d’une équipe en bonne forme physique pour ce nouveau duel.

"S’il le faut, on est capable de passer au-dessus de l’adversaire physiquement. C’est un de nos points forts. On a amassé un volume énorme cette année. J’espère que mes joueurs récupèrent aussi plus rapidement grâce à leur âge", a déclaré Kompany qui pourra bel et bien compter sur les services de Lukas Nmecha pour cette rencontre. Le buteur allemand était sorti à une vingtaine de minutes de la fin du match mardi. "Nmecha sera OK. On l’a sorti car on sentait qu’il était un peu diminué. On avait des options pour le remplacer ce match-là. Cela nous permet de récupérer un de nos joueurs principaux dans un état quasi parfait pour ce match."

Interrogé sur l’avenir de son attaquant – prêté par Manchester City - Kompany a ensuite botté en touche. "Je ne m’attends à aucun cadeau de la part de City. Ce sont des gens intelligents. Il y aura un moment où l’on discutera de l’avenir de Lukas mais ce n’est pas moi qui déciderai de son avenir."

Le coach des Mauves a par ailleurs demandé à tout le monde de bien rester concentré sur le défi actuel. "Je veux que les joueurs vivent les 3 derniers matches comme s’ils devaient encore en jouer 35 ou 300. On me parle beaucoup de la saison prochaine mais si on en parle trop, on va oublier de gagner nos matches maintenant."

Enfin, Kompany a une nouvelle fois mis l’accent sur son collectif et sur la qualité de son noyau. "Je suis très content de l’effectif dont je dispose. Je n’ai pas 5 Soulier d’Or dans l’équipe mais on a un groupe qui se vaut et qui est présent avec son énergie", a souri Kompany qui a souligné l’importance de bien mixer la tradition anderlechtoise dans la formation de jeunes talents et la capacité du club à aller chercher des talents à l’étranger.

Avant cette 4e journée des Champions Playoffs, le Club de Bruges mène le bal avec 40 points devant Genk (35), Anderlecht (32) et l’Antwerp (32).

