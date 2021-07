Joseph Nonge, 16 ans et promesse d'Anderlecht, annonce son départ

Joseph Nonge Boende, tout juste âgé de 16 ans et une de ses promesses d’Anderlecht a annoncé son départ sur son compte Instagram. Le jeune milieu défensif devrait signer son premier contrat professionnel à la Juventus.

Si pas mal de jeunes percent à Anderlecht, les Mauves voient aussi partir quelques jeunes talents vers des grands clubs. On se souvient notamment du cas de Roméo Lavia, parti à Manchester City il y a un an et élu meilleur joueur de l’année chez les U23 cette saison chez les Citizens.

Cette saison, c’est Joseph Nonge Boende qui quitte le navire mauve. Alors que la logique voulait qu’il signe son premier contrat professionnel avec Anderlecht, il n’en sera rien. Le joueur l’a annoncé sur son compte Instagram.

Arrivé à 8 ans à l’académie, on misait sur ce milieu défensif prometteur (il peut aussi jouer en défense centrale). Il devrait s’engager en Italie, plus précisément à la Juventus pour trois saisons et retrouver deux Belges qui pourront l’aider dans son intégration : Daouda Peeter, premier Belge à avoir joué pour la Juventus et Koni De Winter, qui évolue avec les U19. En espérant qu’il ne regrette pas son choix et surtout qu’il connaisse la même première saison que Roméo à City.