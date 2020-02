Jérémy Doku jusqu'en 2022 à Anderlecht

Le club d’Anderlecht vient de l’annoncer sur son site Internet, l’ailier Jérémy Doku a prolongé son contrat jusqu’en 2020. “En tant que jeune joueur, vous ne pouvez rêver mieux que le RSC Anderlecht. Ici, chaque jeune peut acquérir de l’expérience au plus haut niveau. Chaque jour, j’apprends quelque chose de mes entraîneurs et de joueurs expérimentés, avec un énorme palmarès, comme Vincent Kompany et Nacer Chadli. De plus, je joue avec des garçons avec lesquels j’ai aussi grandi chez les jeunes. Nous nous comprenons tous très bien et nous nous entendons bien. C’est une étape réfléchie et logique dans ma jeune carrière”, expliquait Jérémy Doku sur le site du club.

Le directeur sportif Michael Verschueren est ravi de la décision prise par Jeremy Doku. “Jérémy Doku donne le bon exemple à tous les jeunes talents du RSCA : au Sporting, chaque jeune joueur peut patiemment se construire une belle carrière. En prenant cette décision, il suit les traces de Romelu Lukaku, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Youri Tielemans et de nombreux autres jeunes talents qui ont posé les bons choix pour en arriver là où ils en sont aujourd’hui. Je tiens également à remercier le staff et la formation des jeunes pour leur engagement et leur compétence. Ils ont pris une part importante dans le développement de Jeremy.”

Découvert l’année passée, Jérémy Doku a participé à 19 matches de Pro League cette saison et a distribué deux assists et inscrit un but, lors de la 17e journée à Ostende.