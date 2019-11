Jbari : "Anderlecht est malade... Quand tu ne guéris pas, tu deviens encore plus malade"

Anderlecht n’a pas émerveillé ses supporters ce dimanche face à Courtrai. "C’était mauvais", déclare Nordin Jbari dans Complètement Foot ce dimanche soir.

Et notre consultant d’ajouter : "il n’y a pas de folie, c’était lent. On retombe dans les travers du début de saison, voire pire. On a eu une équipe sans imagination ce dimanche. Il y a peu de tempos et Anderlecht n’a pas bousculé Courtrai. Il y a bien eu quelques occasions, mais chez toi, à la maison et quand tu es dans la course aux PO1, tu ne peux pas perdre de points comme ça."

Pascal Scimè va exactement dans le même sens et parle même de "plus mauvais match sous la gestion Vercauteren. Aujourd’hui l’équipe est à l’image de la pelouse, pas belle."

Et notre journaliste va même plus loin encore sur l’effectif mauve : "Est-ce que tous les soucis de cette équipe-là viennent de la nouvelle philosophie de jeu ou de la fonction de Vincent Kompany ? Et si tout simplement, Anderlecht avait un manque de créativité et d’équilibre ? Cette équipe manque de qualité et on attend du mouvement en janvier."

Janvier, voilà sans doute le mois qu’Anderlecht attend. Mais d’ici là les Mauves vont devoir cravacher car fin décembre, Anderlecht affronte successivement Charleroi, le Standard, Genk et l’Antwerp. Bref du lourd sur papier.

"Vercauteren doit faire avec les moyens du bord. Il a jaugé son noyau et c’est insuffisant pour lui. C’est pour ça qu’il sacrifie Sambi Lokonga en le mettant en 8 par exemple. Vercauteren fait des choix. Un choix par exemple de mettre Yari Verschaeren a une autre position qui n’est pas sans doute sa meilleure" continue Pascal Scimè.

Et ajoute : "Mais il est meilleur et plus à l’aise dans l’axe je trouve."

"C’est vrai mais c’est vrai aussi que Verschaeren, ce n’est pas le joueur de la saison passée" continue Nordin Jbari. "Avec deux buts et un assist cette saison, ce n’est pas assez. Il faut donc se poser la question de son positionnement et Yari Verschaeren doit être placé en 8 ou en 10. C’est un joueur qui doit être dans l’axe."

En attendant, Anderlecht aurait dû prendre les trois points ce soir car la course aux PO1 est encore loin d’être gagnée.

Et Nordin Jbari de conclure : "Anderlecht est à la poursuite des PO1. Dans la course, on a des équipes comme Malines et Charleroi. Et quand on joue contre Courtrai à domicile, il faut prendre des points. Mais je n’ai pas senti l’envie de gagner aujourd’hui. On sait qu’Anderlecht est malade, je le dis depuis 5 ans. Et quand tu ne guéris pas, tu deviens encore plus malade. Et avec les matches qui arrivent ça ne va pas être facile."