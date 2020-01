Après Pjaca et Joveljic, Anderlecht se renforce une troisième fin en cette toute fin de mercato avec l’arrivée de Kemar Lawrence.

International jamaïcain (55 caps, trois buts), le gaucher avait rejoint les Etats-Unis en 2015, depuis il a disputé 146 rencontres avec les New York Red Bulls, pour cinq buts et dix assists. Si elle se confirme, son arrivée devrait coûter un peu plus d’un million d’euros au Sporting.