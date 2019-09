Iannacone : "Je comprends mieux pourquoi Anderlecht a été champion avec Weiler

Complètement Foot a reçu par téléphone Michel Iannacone, actif durant une décennie au Sporting de Charleroi et aujourd’hui au sein du staff mis en place par René Weiler, l’ancien entraîneur du Sporting d’Anderlecht, à Al Ahly, champion d’Egypte en titre.

Un entraîneur qui est content "que René a pensé à moi. C’est important de travailler avec un monsieur qui a connu l’Allemagne. Al Ahly, c’est un club qui a connu des grands noms. Et en côtoyant René Weiler, je comprends mieux pourquoi Anderlecht a été champion avec."

Et d’ajouter sur le coach : "Il réussit à Al Ahly, où il y a une pression énorme et une attente terrible. Je pense que ce qui m’arrive est quelque chose de magique. Je dois être le premier entraîneur étranger des gardiens. Et puis c’est fou, sur le terrain, j’ai deux hommes qui sont avec moi pour ramasser le matériel."

Une réussite donc pour Michel Iannacone qui continue de suivre le championnat belge : "Avec les réseaux sociaux on suit tout. Et j’en discute avec René. Il a toujours la Belgique dans le cœur. Il a été sous-estimé car je trouve que c’est quelqu’un qui est discret et on n’aime pas trop ça en Belgique. Je vois que c’est un grand professionnel, il veut gagner et jouer offensif."

En plus du championnat Belge, l’entraîneur des gardiens, a aussi son avis sur Thibaut Courtois. "Il est dans une mauvaise passe au Real actuellement. A chaque faute, il est pris en grippe. Ça reste un être humain et l’erreur est humaine et je pense qu’il va rebondir. Ça peut arriver, même au meilleur."

Michel Iannacone se sent bien aujourd’hui. Ses diverses expériences ont été bénéfiques pour l’entraîneur des gardiens qui a tourné la page Charleroi : "Bien sûr, j’ai tourné la page. J’ai passé de belles années à Charleroi. Je ne pense plus aux circonstances et je dois remercier Charleroi. Le club m’a permis de grandir et je ne peux dire que du bien de ce club. A un moment donné, il y a toujours une page qui doit se tourner, ça fait partie du foot. Et j’ai rebondi directement dans un grand club."