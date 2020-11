Hendrik Van Crombrugge prolonge à Anderlecht jusqu'en 2025

Bonne nouvelle du côté des Mauves. Leur gardien et capitaine, Hendrik Van Crombrugge, a prolongé jusqu'en 2025 son contrat avec le RSCA, a annoncé le club bruxellois ce samedi sur leurs réseaux sociaux. Pour rappel, le Diable Rouge, 27 ans, était arrivé à Anderlecht en 2019 en provenance d'Eupen.

Le natif de Louvain, qui avait alors signé un contrat de quatre ans, s'est immédiatement imposé entre les perches anderlechtoises, au détriment de Thomas Didillon. Sujet de discussion depuis plusieurs mois, la prolongation du gardien de but, entretemps devenu capitaine du Sporting, est maintenant devenue réalité pour celui qui a fêté sa première cap en équipe nationale le mois dernier en amical face à la Côte d'Ivoire (1-1).

Dans une vidéo postée sur Twitter par le Sporting, Van Crombrugge se dit : "très fier de prolonger mon contrat après un an et demi passé ici à Anderlecht. Ceci témoigne énormément de confiance de la part du club. Je veux continuer de me donner pour ce que j’ai commencé. En tant que joueur du Sporting, j’ai vécu beaucoup de choses, je suis devenu Diable Rouge, je suis devenu papa à deux reprises et je me sens bien ici."

Anderlecht pourra compter sur son capitaine fraîchement renouvelé face à La Gantoise ce dimanche sur le coup de 18h15.