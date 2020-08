Franky Vercauteren sur le coaching de Vincent Kompany durant la préparation : " Doit-on lui demander de se taire ? "

Durant la préparation, on a pu voir Vincent Kompany en train de coacher Anderlecht lors de certaines rencontres amicales. Un rôle vivement critiqué par plusieurs observateurs qui y voyaient un certain désintérêt du Sporting de la part de l’entraîneur principal Franky Vercauteren.

Des réflexions qui commencent à agacer le principal intéressé. En conférence de presse, l’entraîneur anderlechtois a tenu à remettre les choses au clair. " Je n’ai jamais coaché lors de la préparation depuis que je suis entraîneur " clarifie le T1 anderlechtois. " Quel est notre principal objectif ? Qu’Anderlecht et le football belge aillent mieux. Doit-on demander à Vincent Kompany de se taire ? Je trouve ça très drôle. C’est clair qu’il y a des lois, qu’il faut un diplôme et qu’on ne peut pas le donner à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner une opportunité à quelqu’un qui est dans un processus d’apprentissage. Je ne vois pas non plus pourquoi on doit parler de cela. On veut juste rendre Anderlecht et le football belge meilleurs. Peu importe la personne le long de la touche, si elle apporte beaucoup, je ne peux que l’encourager. Mais par contre ce dimanche à Malines, ce sera totalement différent. " conclut Vercauteren. Blessé lors de la préparation, Vincent Kompany manquera le début du championnat. Il prendra donc place en tribunes et non sur le banc pour le déplacement des Mauves à Malines.