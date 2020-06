Frank Acheampong, le "Messi ghanéen" devenu chouchou du Parc Astrid

Pour preuve, Frankie ne goûte même pas au noyau principal lors des premiers mois. Encore trop tendre, il doit faire ses gammes, s’acclimater au football européen chez les espoirs. Pourtant, Acheampong a faim. Il est revanchard, échaudé par un test infructueux au Celtic quelques semaines plus tôt. Bien décidé à prouver ses qualités, il devient vite l’une des figures de proue des U21. Des espoirs qui déjouent tous les pronostics et se qualifient pour la finale du très prestigieux tournoi de Viarregio. Ils y affrontent l’AC Milan. Déchaînés, les Mauves ne font qu’une bouchée de Rossoneri ébahis. 3-0...grâce à un doublé d’Acheampong. Deux buts qui suffisent à convaincre la direction bruxelloise de lui offrir un vrai contrat. En août 2013, Frankie pose donc définitivement ses valises à Saint-Guidon.

Nous sommes en janvier 2013. La direction anderlechtoise présente fièrement son nouveau joyau : Frank Acheampong , jeune ailier de 20 ans, considéré comme le “Messi ghanéen” dans son pays et prêté à Saint-Guidon pour six mois. Une annonce qui ne fait pourtant pas grand bruit. Probablement parce que personne ne connaît ce discret bonhomme qui évoluait jusque là dans l’obscurité médiatique du championnat thaïlandais et qui a donc encore tout à prouver.

22 buts et 21 passes décisives en 165 matches avec Anderlecht pour Acheampong. - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

L’introduction face aux journalistes est à son image : humble et discrète. Pas de grosses déclarations, juste “l’envie d’aider l’équipe”. Un sempiternel refrain que tous les joueurs de foot semblent s’évertuer à répéter à l’envi, mais qui dans la bouche d’Acheampong prend une autre tournure. Celle d’un homme très croyant et tout simplement heureux d’en être arrivé là.

Boosté par cette opportunité en or que lui octroient les dirigeants bruxellois, Acheampong ne veut pas rater ses débuts avec l’équipe première. Lors du deuxième match de la saison contre Gand, il remplace Samuel Armenteros à la 68e. Dix minutes plus tard, Anderlecht profite d’une action buffalo avortée pour partir en contre-attaque. Silvio Proto dégage le ballon de la main. Le cuir arrive dans les pieds d’Acheampong aux abords du rond central. Il évite le tacle glissé d’un défenseur et s’échappe. Le ballon lui colle aux pieds, impossible de le rattraper. Un crochet, puis un deuxième pour mettre un dernier défenseur dans le vent avant d’ajuster le gardien et de marquer. En un clin d’oeil, Acheampong vient de se révéler au public anderlechtois en proposant un condensé de toutes ses qualités : vitesse, vélocité, vista et conduite de balle. Les matches suivants sont du même acabit. Acheampong s’intègre à l’équipe et ses coups de reins salvateurs commencent à faire de sérieux dégâts. John Van de Brom, l’entraîneur mauve de l’époque, s’en va même d’une tirade élogieuse en se disant “sous le charme.”

Pourtant, petit à petit, Acheampong va perdre sa place, être relégué sur le banc pour endosser un rôle ingrat de 12e homme. L’entraîneur évoque une baisse de forme et un manque de régularité. Fidèle à lui-même, Frankie prend cette décision avec flegme et philosophie : “S'il le dit, c'est que je dois travailler plus dur. Je suis toujours prêt à jouer. S'il ne veut pas de moi dans l'équipe, j'accepte son choix. Pas de problème” avait-il alors affirmé, avant d’être carrément évincé du noyau pour la fin de saison.

Et cette première saison, faite de hauts et de bas, d'intenses moments de joie combinés à de plus rares instants de doute, illustre finalement bien le paradoxe Acheampong. Parce qu'aussi déroutant et sémillant soit-il balle au pied, le Ghanéen avait aussi parfois tendance à mettre des oeillères et foncer dans le tas, emporté par son élan supersonique. Ou de traverser une rencontre tel un fantôme, isolé sur son flanc gauche sans parvenir à se dépêtrer du marquage adverse. Une dichotomie, symbolisée par ce manque de régularité, qui explique pourquoi, lors de ses quatre saisons à Saint-Guidon, il n'a jamais été titulaire plus de 13 fois par saison. Pourquoi, il n'est jamais devenu LE taulier sur son flanc gauche.