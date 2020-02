En 2012, la RTBF découvrait le jeune Saelemaekers à l'occasion de Purple Talents

C'est assurément l'un des transferts sortants du mercato belge qui a fait couler le plus d'encre. Après deux saisons (et demies) sous les couleurs d'Anderlecht, Alexis Saelemaekers a décidé de franchir un palier en paraphant un contrat avec le mythique club de l'AC Milan. Un énorme pas en avant pour ce pur produit mauve et blanc.

En 2012, nous réalisé un reportage sur l'initiative bruxelloise Purple Talents. Elle permettait à de jeunes joueurs entre 12 et 18 ans de consacrer une heure au football quatre fois par semaine pendant leurs heures de cours. 60 minutes de ballon rond en plus qui permettaient aux jeunes espoirs de perfectionner leur jeu Parmi les enfants interviewés, un certain Alexis Saelemaekers, alors âgé de 13 ans. Déjà très lucide, le jeune ailier bruxellois se confiait au micro de Kevin Paepen sur les bienfaits de cette initiative. Quel chemin parcouru depuis !