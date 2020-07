Derrick Luckassen prêté une saison de plus à Anderlecht

C'était annoncé depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel: Derrick Luckassen portera encore les couleurs du Sporting d'Anderlecht la saison prochaine. Comme l'an dernier, le défenseur néerlandais a de nouveau été prêté aux Bruxellois jusqu'au terme de la saison.

Arrivé en fin de mercato l'été dernier, Luckassen a régulièrement été aligné dans le onze de base des Mauves comme en témoignent ses 18 titularisations en championnat.

"Comme Derrick Luckassen a démontré la saison dernière toute l’étendue de ses capacités et son excellente mentalité, le RSCA est vraiment ravi de pouvoir à nouveau compter sur les services de ce robuste défenseur central durant une année supplémentaire. À 25 ans, Derrick a en effet d’ores et déjà accumulé une certaine expérience au plus haut niveau. Une expertise qu’il pourra sans aucun doute apporter, en tant que leader, à notre jeune équipe", a réagi Peter Verbeke, manager sportif d'Anderlecht.

Après la confirmation du prêt de Luckassen, les Mauves s'apprêtent à frapper un nouveau coup en défense avec l'arrivée de l'arrière gauche ukrianien Bogdan Mykhaylichenko. La signature du joueur de 23 ans du Zorya Luhansk devrait être officialisée dans les prochains jours.