Coup de génie, double rôle compliqué, avenir chez les Diables : le retour de Kompany vu par La Tribune

L’annonce du retour de Vincent Kompany au Sporting d’Anderlecht en tant que manager-joueur la saison prochaine a fait couler beaucoup d’encre ce dimanche. Dans la dernière émission 'La Tribune' de la saison, nos consultants et journalistes sont revenus longuement sur cette annonce tonitruante.

« Ça ressemble très fort à Vincent Kompany de faire cela. C’est un énorme challenge et je suis heureux pour lui », a entamé Stephan Streker qui apprécie le timing de cette décision. « Il s’en va haut sommet. Je pensais qu’il continuerait encore au plus haut niveau car il en a les capacités. C’est un gigantesque challenge. C’est une énorme icône du club mais ce sera aussi un énorme parapluie. On verra comment il réagira dans ce rôle. »

Khalilou Fadiga partage cet avis mais fait émerger les premières interrogations concernant cette nouvelle situation. « Ça me fait plaisir de voir ce joueur qui revient dans un club qui l’a vu naître. Ce qui m’intrigue un peu, c’est de savoir comment ça se passe de quitter un grand club comme Manchester City pour rebondir dans un autre club où il faut tout refaire après une saison très mauvaise. Passer de joueur à Manchester City à joueur-entraîneur à Anderlecht, je ne suis pas encore convaincu. »

C’est un coup de génie de Marc Coucke en termes de communication et de Marketing.

Pour Rodrigo Beenkens, au-delà des qualités footballistiques et de leadership de Kompany, il faut tout d’abord mettre en évidence l’importance de cette annonce en termes d’image pour le club. « C’est un coup de génie de Marc Coucke en termes de communication et de Marketing. C’est indéniable. Dans le timing, ça fait passer la pilule avec Anderlecht qui ne va pas en Europe pour la première fois en 55 ans. C’est un moyen de calmer les supporters d’Anderlecht. »

Une analyse qu’épouse pleinement Stephan Streker. « Au niveau de l’image, c’est une star mondiale. C’est très mobilisateur. C’est pile au moment qu’Anderlecht à la pire image possible qu’ils réalisent un coup pour redorer le blason de l’équipe. L’image c’est important dans le foot et pour le coup, Vincent Kompany c’est le sommet. »