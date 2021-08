Vincent Kompany s’est montré plutôt satisfait du travail effectué par sa phalange jeudi soir contre les Albanais de Laçi (2-1) et ce malgré une fin de seconde mi-temps ternie par un but encaissé. "Je ne laisse pas cette fin de match atténuer le reste, on a fait le travail en vue de la prochaine étape", a déclaré l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht en conférence de presse après la qualification de son équipe pour les barrages de la Conference League.

Après une victoire 0-3 à l’aller, le RSCA a assuré l’essentiel devant un Lotto Park rempli au tiers de sa capacité mais malgré tout bruyant. Peu inquiété durant la première heure de jeu par le 4e du dernier championnat albanais, le Sporting a toutefois encaissé un but dans les dernières minutes.

"Je pouvais prédire ce qui allait se passer. C’était 4-0 cumulé à la mi-temps et nous avons effectué des changements en vue du match de dimanche (au Cercle de Bruges, ndlr)", a lancé Kompany en référence aux dernières minutes du match. "Je n’étais pas content du but encaissé mais c’est une question de perfectionnisme."

L’ancien Diable Rouge a préféré retenir le premier acte de ses troupes. "Nous avons été dangereux et effectué un bon pressing. La circulation du ballon était plutôt bonne et notre première mi-temps était complète", a estimé Kompany, également satisfait d’avoir pu faire jouer ses jeunes joueurs, dont Mario Stroeykens, "important pour l’avenir" selon le technicien anderlechtois.

Autre petite ombre au tableau, le RSCA a pris quatre cartes jaunes. "Nous avons une équipe capable d’absorber des problèmes de ce type. Je préfère me retrouver dans cette situation qu’avoir une équipe qui joue la retraite. Cela fait partie du jeu."

Anderlecht sur du velours à la mi-temps, Kompany a injecté Marco Kana, qui n’avait plus joué dans un match officiel depuis mars. "C’est un jeune joueur, avec les hauts et les bas que cela comporte. Il a eu quelques pépins physiques et perdu un peu de temps. Il a eu une bonne préparation et fait partie des joueurs qui peuvent revendiquer du temps de jeu."

Les Bruxellois devront encore passer les barrages, contre les Néerlandais de Vitesse, pour intégrer la phase de groupes de la première édition de cette nouvelle compétition continentale. L’aller est prévu jeudi 19 août, une semaine avant le retour à Arnhem.

"Nous savons que la tâche sera plus dure dans les semaines à venir. L’important était d’engranger des minutes collectivement. Beaucoup de joueurs sont arrivés à des moments différents de la préparation. Il faut maintenant mettre le groupe au même niveau" a ponctué Vincent Kompany.