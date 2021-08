"À Anderlecht, chaque match est important", a rappelé Kompany . "Nous avons analysé et connaissons notre adversaire et nous abordons cette rencontre sereinement. Nous avons la chance de débuter cette double confrontation à la maison et nous sommes prêts à relever le défi. La priorité du club, sur le court terme, c’est de se qualifier pour les poules."

Le staff anderlechtois a cependant bien pris le temps d’analyser son adversaire. "J’ai vu une équipe qui presse beaucoup, est agressive et possède beaucoup de profondeur. Avec un entraîneur formé à l’école Red Bull, c’est une équipe qui développe un football moderne avec beaucoup d’intensité et de tempo. J’ai hâte de les affronter."

L’entraîneur bruxellois pourra aussi compter sur son attaquant Joshua Zirkzee, prêté par le Bayern Munich, qui a ouvert son compteur dimanche dernier avec un doublé contre le Cercle de Bruges.

"C’est un garçon qui peut nous offrir beaucoup mais il ne faut pas lui mettre toute la pression sur les épaules. C’est un garçon qui a du talent comme tous les autres que nous avons. C’est un jeune joueur qui connaît son talent mais qui est surtout attentif et pose les bonnes questions", a ajouté Kompany.

L’ancien Diable Rouge a également commenté la possible arrivée de Christian Kouamé au Sporting. Sans confirmer, Vincent Kompany a laissé entendre qu’il avait encore besoin de qualités devant et qu'il n'avait jamais eu deux attaquants capables d'être titulaires depuis son retour à Anderlecht. "C'est difficile pour moi de faire un commentaire sur un joueur qui n'est pas encore là. Mais avec les ambitions inhérentes à un club comme Anderlecht, il faut avoir des joueurs qui peuvent amener de la concurrence. Nous avons eu des joueurs avec du talent et du potentiel mais nous devons aussi avoir des joueurs d'expérience et qui peuvent marquer des buts", a-t-il conclu.