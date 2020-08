Cobbaut absent pour 4 mois

Alors qu’Anderlecht a déjà perdu Vincent Kompany qui est devenu le nouveau T1, les mauves perdent un défenseur central de plus en la personne d’Elias Cobbaut. D'après les informations de La Dernière Heure, Le Diable rouge et défenseur central s’est fracturé la cheville ce vendredi lors du match à Ostende et est out quatre mois.

Son forfait tombe vraiment mal pour Anderlecht qui va devoir renforcer cette position. Si Sardella a bien suppléé le Diable Rouge, Vincent Kompany va devoir bricoler en cas de nouvelle blessure dans l’axe de sa défense. Heureusement pour Anderlecht, le mercato n’est pas fini. Avec cette blessure, Cobbaut est forfait pour Danemark – Belgique et Islande – Belgique de la semaine prochaine.